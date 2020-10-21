晚間通告｜李嘉誠3,672萬增持長實●嘉華47.9億人幣投得南京地皮●聯通首三季多賺10.2%

股權變動

●長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅再增持長實 （1113） ，披露權益顯示，李嘉誠基金會於10月15日、10月16日、10月19日及10月20日，以平均價37.188元至37.65元購入長實共98萬股，涉資約3,671.85萬元，增持後李嘉誠持股由35.66%增至35.68%，李澤鉅由35.72%增至35.75%。李嘉誠年內多度增持長實，今年以來已增持1.75個百分點。

其他

●四環醫藥（460） 公佈，公司開發的加巴噴殅膠囊於上周四（15日）獲國家藥品監督管理局批准藥品生產。四環醫藥為中國第三家獲得生產該產品批准的企業。加巴噴殅膠囊用於治療疱疹感染後神經痛及癲癇。

●嘉華國際（173）公佈，以47.9億元人幣（約55.46億港元）競標取得中國南京地皮使用權，將用作商業、辧公樓及酒店用途，地皮位於中國南京建鄴區河西新城南部，鄰近吳侯街地鐵站，總樓面面積約47.7萬平方米，地皮將於明年4月底前交付。

●中國聯通（762）首三季收入為2,073.49億元（人民幣，下同），較去年同期升4.4％；EBITDA為737億元，按年升0.8%；純利按年升10.2%至108.24億元。期內，移動出賬用戶達3.09億戶，其中4G用戶為2.66億戶；固網業務方面，固網寬帶用戶為8,655萬戶，本地電話用戶為4,823萬戶。

●「遵理教育」母公司精英匯（1775）公佈截至7月底止全年業績，收入按年跌22.8%至2.87億元；全年蝕1,920萬元，去年同期為賺1,190萬元；每股虧蝕3.85仙，擬派末期息每股1仙。

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