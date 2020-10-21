滙海探戈｜抗疫有功 紐元看俏（奇兵）

市場觀望白宮與國會本周能達成新一輪刺激經濟方案，利好市場氣氛，削弱美元的避險需求，令美元近日走軟。隨著美國總統大選期臨近，市場或轉趨波動，疫情較溫和的非美貨幣或可看高一線。

美匯指數今日在93邊緣爭持，較上周三收市的93.38為低，仍處於過去四周的波幅範圍。過去一周，7大主流貨幣靠穩，升幅介乎平收至1.1%不等，當中以歐元和瑞郎分別升1.1%和1%最穩健。

各非美貨幣中，歐元近日從低位反彈，表現相較突出，主要是市場美元轉弱下夾歐元淡倉所致，與基本因素無關，尤其是歐洲第二波疫情仍然嚴峻。相反，新西蘭新近公佈的製造業和服務業數據都有改善，加上本週一當地錄得新冠肺炎錄得零新增確診，政府成功抗疫造就總理阿德恩領導的工黨，於上周未的大選中取得壓倒性勝利之餘，更成為24年前選舉改制後，首次有政黨可單獨執政，對紐元前景有利。

另邊廂，國際貨幣基金組織10月份的《世界經濟前景展望》報告，預測今年全球經濟將負增長4.4%，跌幅較6月時估計的-5.2%溫和，而明年增幅則為5.2%，較之前預測的5.4%的緩慢。而各國扭盡六壬推出援助措施抗疫，令政府財政更捉襟見肘，國基會預測今年各國政府的財赤平均達到GDP的9%，全球國債的佔比將史無前例升至佔GDP100%。

再者，新冠肺炎疫情近日在歐洲爆發第二波，而且情況有越演越烈之勢，意味在可見將來全球經濟仍滿報陰霾，以此觀之，黃金等避險工具仍會受追捧，是故國基會在這份報告中，以風險因素及寬鬆貨幣政策造就為由，預測貴金屬指數今年上升28.4%後，明年會再上升10.4%。若以現貨金價現時在約每鴦司1,900美元推算，金價後市仍可挑戰歷史新高的2,075.47美元。

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