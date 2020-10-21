醫生豪宅｜Mount Parker Residences銀主盤劈83萬易手

有「醫生豪宅」之稱的鰂魚涌Mount Parker Residences，剛錄得首宗銀主盤成交。市場消息指，該廈高層D室，實用面積1,231方呎，3房間隔，享全海景，由銀主身份放售，叫價3,543萬元，剛減價83萬元，以3,460萬元沽出，呎價28,107元。原業主持貨6年，賬面獲利189.2萬元，升值僅5.8%。

土地註冊處資料顯示，單位於2014年以3,270.8萬元一手買入，登記買家為招自康，與已停牌的德普科技一名高層同名，不排除是同一人﹔2018年8月，單位以3,500萬元轉售予招柏熙，料屬內部轉讓。不過，招自康去年已破產。而該單位曾錄多次加按紀錄，包括2016年向財務公司承造三按，借貸1,000萬元。

由太古地產發展的Mount Parker Residences，於2014年開售，本報當年查冊發現，多個單位買家與不同專科醫生同名，包括2樓A室買家疑似腸胃肝臟科醫生梅中和，9樓B室買家黃婉霞、3樓B室買家蘇淑貞及15樓A室買家嚴香華，分別與婦產科、心理治療及精神科有關醫生的姓名相同，買入價由2,762萬元至3,456萬元不等，故有「醫生豪宅」醫號。

柏傲山銀主盤3年貶值878萬

近期大額物業屢現銀主盤。北角柏傲山3座高層B室，實用面積1,186方呎，四房間隔，早前曾傳以約4,000萬元易手，土地註冊處資料顯示，有關交易終曝光，成交價僅3,800萬元，呎價32,040元。原業主2017年4月以4,678萬元連一車位購入，去年底淪為銀主盤。單位短短3年貶值878萬元或18%。不過，業主今年初以330萬元拆售車位，再扣除發展商現金回贈後，是次沽貨料實蝕約390萬元。

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