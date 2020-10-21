中美角力｜據報華為等中國公司尋求限制Nvidia收購Arm

《彭博》引述知情人士報道，華為在內的中國科技公司已就美國晶片商Nvidia向日本軟銀（Softbank）收購英國晶片品牌Arm，向當地監管機構表達了強烈關注，或成這400億美元交易的絆腳石。

不願具名的消息人士稱，中國數間科技巨頭一直在游說美國市場監督管理總局否決這一交易，否則須施加條件以確保其能夠獲取Arm的技術。他們強烈關注，Nvidia或迫使Arm切斷對中國客戶的供應。

Arm的半導體設計和架構對智能手機等多類電子產品都至關重要，一直與蘋果公司、三星以及高通等合作。中方認為美國正試圖遏制其科技公司的發展。

華為發言人拒絕置評。美國市場監督管理總局未有回應。

Nvidia發言人重申行政總裁較早前的表態，指公司對這筆交易獲得通過充滿信心。

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