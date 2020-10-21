國泰大裁員｜黃國英︰曾經睇好國泰Asia Miles 10蚊沽咗唔諗住買返

國泰（293）宣佈裁員減開支後，股價一度升6%，高見6.1元，全日收報5.85元。豐盛金融資產管理董事黃國英認為裁員不過是令燒錢速度減慢，「如果我哋公司請1萬人，然後炒5千人係一個好消息，咁不如炒到0。」他又指國泰未來要睇開源，如果這次香港新加坡的旅行泡泡，可以有肺炎快速測試劑，能夠令人安心上機，才有機會令航空業復蘇。

黃國英又指曾經在2018年第一季左右，以12元買入國泰，主要認為Asia Miles是一個相當之唔錯的生意，「因為asia miles你知等於印銀紙，後來因為香港宏觀經濟突然差得好勁，所以我哋就基本上香港股票比例減至很小。」最終在上年大約10元的位置沽清國泰持倉，並指疫情前後都無打算再買。

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