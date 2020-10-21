數碼廣告｜IG Shop終於等到有IG Chatbot（Jansen Lu）

7月初，Mark Zuckerberg親自開Live講Facebook shopping。對好多人來說，其實Facebook shop並不是最Sexy的部份。大家都等Instagram shop正式開業。無他，就算Facebook不提供Instagram shop的功能，事實上在Instagram上的銷售依然大行其道。

某次我做一個以大學生為主的講座。當中我問他們，有多少同學仔有開網店呢？大概10多位說有。而其中有一半是自己把Instagram當是showroom。當其他用戶有興趣就出來交收（或接收銀行過數／FPS／Payme等）。根本IG Shop就已經成形。

不過等了又等，Instagram shop都一直只得一個「講」字，而沒有機會真正可以用到。於是大家都開始連講都不願再講。可能你奇怪，Facebook既然已經預備好技術，而IG Shop又受到用戶歡迎，甚至你每個月都已經在IG shop上買衫買波鞋，那為何遲遲不正式向全球推出Instagram的shopping功能呢？

可能Instagram Chatbot是個重要的原因。

Facebook剛宣佈，Instagram可以使用Messenger API ( https://bit.ly/3dLwqJW )，提供更佳的客戶服務功能，例如設定welcome message，或自動回覆個別問題等等。甚至你可以接駁CRM系統來管理用戶等等。如果單是處理checkout收錢，大概Facebook沒有甚麼edge，但若可提供一個ecosystem，讓IG Shop的店主可以有個方法好好打理店舖才是最重要。

而當Facebook宣佈Instagram direct可用Messenger API時，他們亦講明，Instagram shop是其中一個Instagram chatbot重點照顧的服務。說不定，很快大家都可以在Instagram用到shop功能。

Jansen Lu

http://www.fb.com/janstechblog

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