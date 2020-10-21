人民幣破頂｜拜登強勢帶挈？CNH創27個月高 5個月升逾7% 葉澤恆：料升浪未止

早前人民銀行將遠期售滙業務外滙風險準備金率下調為0，仍未阻止人民幣滙價升值，最近一周持續呈現升勢，離岸價CNH今早升177點子，報6.6451，一度創27個月高位，不足5個月內兌美元升值逾7%。每百港元兌CNH報85.74。在岸價CNY同樣創27個月高，報6.6564，今早升203點子，連續4日呈相若幅度升值。

東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆指出，過去兩、三個月受惠美元弱勢，人民幣與一眾新興市場貨幣均升值，近期人民幣明顯呈強勢，主要是歐、美、日本等疫情未受控，重啟經濟有一定障礙。

他另提到，全球不少地方仍維持負利率，資金傾向尋找高利率、高回報，加上富時羅素全球政府債券指數（WGBI）早前宣佈納入中國國債，料資金會流入尋找投資機遇，均對人民幣帶來需求。他續估計，人民幣年底前有望進一步走強至每美元兌6.6元人民幣水平。

提到美國大選對人民幣的影響，葉澤恆指出特朗普連任機會驟降，若拜登當選及由民主黨控制參眾兩院，估計會加快推出大規模刺激經濟方案，甚至再推出量寬措施，料美元下行壓力較大，美滙指數或維持弱勢，明年上半年或進一步失守90水平，而人民幣則有機會見6，即每美元兌6元人民幣。

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