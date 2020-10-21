富邦稅貸息率最低1.28厘

【本報訊】踏入稅季，銀行稅貸競爭白熱化。多間銀行陸續推出稅貸優惠，最新富邦推出稅貸優惠，息率低至1.28厘，貸款額高達月薪8倍或100萬元（以低者為準），貸款期長達24個月，貸款直接存入客戶指定之銀行戶口，夫婦同時申請，息率將按兩人獲批貸款總額計算。

若貸款額為80萬元，6個月、12個月、18個月及24個月還款期之年息分別為1.28厘、1.36厘、2.08厘及2.64厘；以30萬元貸款額計，6個月、12個月、18個月及24個月還款期之年息分別為1.41厘、1.45厘、2.54厘及3.08厘。最低貸款額為1萬元。

大新稅貸息率1.38厘

富邦香港高級副總裁兼消費金融部主管谷祖明表示，息率沒有任何隱藏條款，亦毋須符合開立額外戶口或維持存款額等附帶條件。

其他銀行亦有不同的稅貸優惠，大新銀行稅貸息率低至1.38厘，上限借款10萬元，貸款期為6個月，同時需開設該行優易或VIP綜合戶口，或登記出糧服務；花旗稅貸息率低見1.78厘，借款額達150萬元，才能獲得最低息1.78厘。

市面虛銀雖未有提供稅貸優惠，但私人貸款息率亦相當有競爭力，其中天星銀行貸款息率低至1.85厘，貸款額高達月薪12倍或100萬元（以低者為準）；眾安銀行的貸款息低見1.86厘，最近更推出現金獎或全期貸款免息抽獎。