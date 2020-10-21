保險｜友邦投連險客風險偏好回升 重投股票基金

疫情下環球投資市場波動，友邦香港及澳門首席財富管理總監張家駒透露，不少投資相連保險（投連險）客戶今年初將投資組合轉換至債券及貨幣基金避險，但隨著疫情逐步穩定，下半年起客戶風險偏好回升，不少已重投股票基金，例如科技及新經濟等板塊。

友邦今年５月推出投連險電子平台予旗下財務顧問服務，現宣布擴展至客戶層面。已投保指定投連險的客戶可在完成風險評估後，於平台上參考根據自己風險評估分數制定出的投資組合，再決定最終投資選擇。

張家駒指，客戶需要回答10條有關投資經驗、風險取態及期望的問題，系統會給予評估分數（介乎9至50分），分數相差1分亦會提供不同參考組合。他指，目前共有120個參考投資組合，由友邦投資管理香港每季調整一次。有關服務自5月推出以來，已有五成客戶參考。

所謂投連險，是一種集保險與投資功能於一身的險種，投保人保費會用作保障和投資兩個部分，保單價值與基金表現掛鈎。不過，投連險一直惹來大量投訴，去年更有大批內地投保人因為保單所投資的基金「爆煲」，令保單價值歸零。

張家駒指，有關投連險的投訴通常是由於投保人投資風險和承受能力錯配，或將投資選擇集中在某單一基金上，令保單價值波動。故此，公司所提供的參考投資組合以長線投資為目標，透過不同基金組合協助客戶分散投資風險。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！