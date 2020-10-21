國泰大裁員｜料裁員為公司「續命」多7個月 大和：裁員為股價催化劑

國泰（293）行政總裁鄧健榮表示，現時公司每月仍然消耗15億至20億元現金，長此下去將會難以為繼，料裁員能將現金消耗減少約5億元。

國泰至6月流動資金為73.5億元，其後從港府獲得款項加上供股所得合共390億元。以每月消耗由20億減少至15億元計，料裁員計劃可令國泰原本可維持23個月「續命」至30個月，延長壽命約7個月。

大裁員後，各大行相繼發表報告。大和資本發表報告指，國泰這次重組規模很大，令公司每月現金消耗將降低5億元，有助緩解公司經營壓力。

報告提到，停止經營港龍品牌符合該行期望，有助國泰明確其市場定位。該行重申「買入」評級，認為重組是股價催化劑，指公司最壞的情況已經過去，料國泰未來盈利能力有可能提高。

傑富瑞（Jefferies）發表報告指，重組計劃大致符合預期，消除了公司關鍵問題，但恢復收入取決於旅行氣泡何時開始。

報告提到，料國泰港龍航空路線將轉移到香港快運，未知香港快運定位會否受到影響，如這些路線是否仍會營運商務艙？如繼續營運，這將如何改變其作為低成本航空公司的地位？

該行維持「持有」評級，目標價為6.3元。

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