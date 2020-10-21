財經論壇︳千億資金流入香港可期（溫嘉煒）

資金流入香港速度進一步加快，刺激對港元需求。金管局連日在港匯強方兌換保證7.75水平吸納美元沽盤並沽出港元，單在10月份（截至10月20日），相關操作累積已近1,000億元，令本港銀行體系結餘從年初的大約540億港元暴升至超過3,600億港元，升至2016年以來新高。

在經濟不景期間香港仍錄得龐大資金流入，有幾個原因。其中之一，是今年先後有不少規模龐大的新股在香港掛牌集資，單計3月至今本港新股活動集資總額已超過2,300億元，未來一、兩周或有另一隻集資規模超過1,000億元的新股開始招股，熾熱的新股市場吸引了大量外資流入作短線部署。

其次，內地A股市場及人民幣兌美元從6、7月起表現顯著改善，或有部份資金為捕捉相關投資機會，先行流入香港。

不過，比起以上兩個因素遠為重要的，是新型冠狀病毒疫情爆發以來，環球主要央行大幅減息以及重推量化寬鬆措施，創造了大量流動性，導致流入香港的資金量大增。

回顧美國聯儲局自2008年底開始實施量化寬鬆購買資產，資產負債表規模從環球金融危機前的不到1萬億美元，大幅增至2009年底的2.2萬億美元，同一期間金管局亦要按聯繫匯率機制多次接美元沽港元，令香港銀行體系結餘由危機前低於50億港元急升至大約3,200億港元，金管局並要增發約4,000億港元的外匯基金票據及債券以吸納這些流動性。

自今年3月疫情在全球大規模爆發以來，聯儲局（以及其他主要央行）迅速將政策利率降至零甚至負數，並重啟各種資產購買計劃等，以保障市場有足夠流動性。在這段期間，聯儲局的資產負債表已膨脹了3萬億美元（連同歐洲和日本央行，資產規模更驚人地增加近7萬億美元），速度及規模均遠超2008年的金融危機初期。

簡單比較上述兩段時期情況，加上各主要央行都紛紛表明可見將來不會收緊貨幣政策（甚至要進一步放寬），大致已可以預期本港資金湧入的情況還會持續一段時間，若金管局要再吸納超過1,000億港元以上的資金，令銀行體系結餘突破2015年近4,300億港元的高位，絕不應該令人意外。

大量資金湧入，令港元拆息（三個月期）從今年首季約2%水平大幅下降至近期約0.5%。儘管已是極低的水平，但對比同期的美元拆息仍有約30至40基點的溢價，在超低利率的時代中，這溢價或已足以吸引套息活動持續，因而支持港匯繼續在7.75水平徘徊。

資金流入到甚麼地步才會令拆息溢價消失，以及令港匯脫離強方保證水平，最低限度要先待新股熱潮減退後才會明朗，畢竟拆息水平很容易受短線資金供求因素左右。好消息是，一般而言在流動性充裕以及低息環境中，資產市場（包括股市和樓市）可以支持較高的估值，有助抵銷一些負面因素（包括疫情、中美關係以及本地社會情況）所帶來的潛在負面衝擊。

大新銀行經濟師溫嘉煒

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