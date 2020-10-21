財經論壇︳資金流入何時了？（李若凡）

早前，筆者曾提及在美國維持低息，同時聯匯制度維持穩健的情況下，資金流入將未完待續。只不過，近期資金流入的速度比筆者預期的更快。8月底以來，銀行體系總結餘在不足2個月内由1,880億港元飆升至逾3,500億港元。而年初至今的干預規模更創紀錄新高。

今年以來，多間醫藥企業在港上市，獲得熱烈回應。同時，螞蟻集團選擇在香港和上海進行史上最大規模的IPO，為香港投下信任的一票。有鑑於此，新股集資活動接踵而至。不少企業為了避免與螞蟻競爭，以及避開美國大選，趕在11月前招股。結果，繼農夫山泉之後，一輪頻密的新股潮，再加上螞蟻來臨前，市場參與者預留大筆資金，令港元需求顯著上升。

除此之外，由於恒生AH股溢價指數自年中以來逐漸上升至多年高位，接近150的水平，6月30日以來，港股通南向資金淨流入規模超過2,000億港元，而去年全年淨流入規模亦只達到2,493億港元。股市資金流入，同樣推升港元需求。

展望未來，因螞蟻集團的大型IPO、月結及iBond申購期重叠，再加上股市資金逐漸流入，以及其他企業的招股活動持續進行，未來一兩周内港元需求或保持高漲。受此影響，港匯或繼續頻繁地觸及強方兌換保證水平，從而進一步推升銀行體系總結餘。同時，短端港息可能繼續向上，惟升幅料有限。

螞蟻集團IPO過後，港元市場可能回歸正常，伴隨港匯和港息從近期高位回落，而銀行體系總結餘的增速亦可能放緩。港息方面，若參考2016年的情況（當時總結餘與目前水平相當），1個月拆息或至少回落至0.22%至0.23%水平（即8月份低位）。

至於總結餘要達到甚麼水平才會停止增長？筆者認為目前討論這個問題的意義不大。有別於過去兩年，近期港匯的走勢不再是簡單地由套息交易主導。自6月底以來，跨境資金流入的跡象日益明顯，例如7、8月銀行體系總存款按年大幅增長。在美息持續低行的情況下，資金流入及總結餘的升勢料尚未完結。

華僑永亨銀行經濟師李若凡

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