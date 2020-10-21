何車500｜和諧汽車追落後（何車）

銷售汽車/售後服務股炒復蘇。今年以來，中升控股（881）股價急升69%，永達汽車（3669）大漲66%。

最落後的是和諧汽車（3836），現價3.04元，今年跌22%。公司較多人知的新聞，是去年11月，恒地（012）主席李家傑認購5,200萬股新股，每股作價3元（較市價溢價7.5%），股價不久後飆半番4.55元。

1）和諧在國內36個城市，代理14個超豪華及豪華品牌汽車，包括勞斯萊斯、法拉利、瑪莎拉蒂、賓利、寶馬、Lexus、Jaguar、富豪等。今年第一季，和諧新車銷售4,897輛，按年大跌26.7%；第二季銷售9,716輛，按年升10.6%，按季則大升98%，復蘇情況明顯。上半年，營收57.55億元人幣，按年微跌2%；純利2.35億元人幣，按年下跌18%。

和諧下半年復蘇，彭博綜合券商預測，全年賺5.61億元人幣，按年升9%，預測PE 7.2倍。中升預測PE 20.5倍，永達11.9倍，和諧較同業折讓極大。

2）和諧今年預測PB僅0.52倍。中升預測PB 4.1倍，永達1.63倍，和諧較兩者折讓大到不得了。

3）今年6月底，和諧手上現金加投資35.25億元人幣，較借貸29.51億元人幣為高，財政穩健。

＊和諧追落後，現價3.04元，博收回今年失地，目標價3.92元，潛在升幅29%。華泰睇5元，瑞信睇4.2元。

同場加映：醫藥板塊異動，最勁5隻升幅7%至18%。康哲藥業（867）收8.73，微升1.7%。公司主席林剛，上月增持7次，共650萬股，成本均價略高於現價。

康哲今年上半年賺12.79億元人幣，按年增9.4%，並已相等於去年全年的65%。預測全年賺22.5億元人幣，升15%，預測PE 8.3倍，較8年平均壞折讓五成半，預測PB1.67倍，較8年平均折讓6成。

康哲上市以來平均每年複合增長高達31%，高增長應享高估值。目標價13.8元，潛在升幅58%。匯證睇15.2元，瑞信睇14.05元。

何車

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