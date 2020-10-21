疫情工商｜港島甲廈空置率錄8.17% 金鐘升穿9%

經濟前景未明朗，加上政治局勢不穩，寫字樓需求大減，本港核心商貿區甲廈空置持續攀升。中原最新數據指，上月港島區甲廈空置率錄約8.17%，按月升0.71個百分點；其中金鐘區更升穿9%。

中原工商舖最新報告指，港島區甲廈空置率上月錄約8.17%，較8月的7.46%，按月升0.71個百分點；當中以中環區升幅最大，由8月的5.3%，勁升1.69個百分點至上月約6.9%空置率。此外，金鐘區空置率亦冠絕港島各區，上月錄得約9.01%。

中原工商舖寫字樓部董事陳雁樓表示，儘管近日疫情緩和，惟經濟活動需時復蘇，相信短期內寫字樓租賃需求仍會偏低。陳續指，近期部份寫字樓租金有所回落，吸引租客進駐，不過多屬於換位個案，對吸納空置樓面的幫助有限，預料相關空置率升勢將於短期維持。

大角嘴雲之端累售78伙 套現1.6億

星星地產（1560）旗下大角嘴活化工廈雲之端於月初推售，發展商指，項目至今累售78伙單位，套現逾1.6億元；其中1樓、18樓、19樓及20樓的單位已全數沽清，而餘下單位亦將在短期內推出。

雲之端共有233個單位，標準戶面積介乎100至460方呎；另於21及28樓設有開放式特色戶，面積為2,807方呎，其中28樓買家可同時購入1,087方呎天台。項目現時推售單位呎價8,000元起，單位入場費則約90萬元。

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