港股走勢仍在觀望氣氛中

環球股市受多種不穩定因素影響，日升日跌的現象比比皆是，恒指徘徊在24000至25000，未見升穿亦未有跌破。筆者認為，港股10月走勢仍受外圍影響較大，當中美國大選與中國復蘇為主軸。

由特朗普受感染至「痊癒」的消息處理中，對選程帶來了負面影響，民調數字已反映拜登在總統競選中明顯領先。但投資市場普遍抱着觀望和審慎的態度，並開始計算民主黨取得壓倒性勝利的可能性和其對投資市場的影響。

與傳統思維相反，市場對民主黨取得徹底勝利可能對風險資產有利的想法漸漸地增加，原因是：（一）民主黨取得壓倒性勝利將減少選舉爭議的可能性；（二）民主黨提出的財政支出方案（約2.2萬億美元）遠多於共和黨（約1.6萬億美元）；（三）近期對拜登加稅的擔憂是沒有根據的，因為如果他贏得大選，最初的重點將放在疫情上。

中國是第一個報告新冠肺炎的國家之一，也是率先顯示出成功遏制疫情的國家之一。剛公佈的經濟數據顯示，中國的經濟復蘇正在加速，雖然GDP數值遜預期的4.9%，但工業和固投皆表現理想，明白復蘇不能一蹴而就，但逐步改善已比環球各國為佳。

黃金周的表現更令投資者信服：大約6.37億國內遊客（約去年同期遊客的78%）消費了總值4,670億元人民幣，這相當於中國GDP的0.5%。這種復蘇和被抑壓的消費傾向，將令以國內消費者服務或應付出口需求的企業受惠，其中包括電子商務生態系統、新經濟業務、大型銀行、保險公司、建築服務、科技組件和製造業、非必需奢侈品、休閒活動和消費者服務板塊。我們對中國股票保持正面的看法，尤其大部份收入和盈利來自國內的業務。

最後，投資者需注意波動較大，注意風管。

星展香港零售銀行業務及財富管理

高級投資策略師 李振豪