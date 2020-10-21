國泰大裁員｜李兆波：捱多大半年政府或須再注資吊命 曾淵滄：恐仍要大裁員

資深投資者曾淵滄表示，今次國泰裁員只佔整體員工四分之一，但以目前航運的需求，裁員數目要達到八成才能夠真正達到其節流的目標，餘下兩成人主要應付即將開始的旅遊氣泡。因此今次國泰即使已裁員數千人，仍未能確保未來不會進一步裁員，若疫情持續，市場需求仍然近乎零，可能需求進一步裁員。

今次國泰的重組中亦包括停運港龍，曾淵滄認為，由於港龍擁有大部份航行中國路線，今次停運之下，國泰有需求再與北京洽談保留航線，今時不同往日，當年國泰有港英政府支持下，在市場上戰勝港龍，並收歸旗下，今後北京亦有可能收回航權，令國泰失去大部份中國市場，又或者在談判上附加條件，從而取得國泰的控股權。

他指出，今次國泰保留香港快運，放棄港龍可說是「賭一鋪」，可能國泰認為與北京談航權會較在廉航爭一席位容易。

智易東證券行政總裁藺常念認為，今次國泰主要受疫情影響，可謂是非戰之罪，不過，過去公司營運亦不見得好，原油對沖輸百億，但卻沒有管理層需要為事件負責。他認為，政府早已向國泰注資，支持其營運，既然已動用納稅人的金錢，亦應該將管理層換人。

炒5,300人致失業率增0.1百份點

中大商學院高級講師李兆波表示，國泰航空這次裁員比預料大，率先令現金流「止血」，「呢家每日都係載1,000個客左右，即係幾架雙層巴士嘅客量，其實係蝕得好緊要，而家係要保住條命。」並指港龍現為國泰的負累，「夾喺國泰同快運中間」，要結束亦無可奈何。

他坦言，相信國泰已「諗咗好多方法維持」，「如look back返（裁員）係遲咗」。推斷國泰就裁員人數有一定考慮，「最少維持到基礎服務」，料即使有下一波裁員，規模亦會比今次小。

李兆波續指，本預料疫情至夏季就會舒緩，8、9月就可以復飛，但不幸第三波爆發，加上歐洲各國疫情惡化，「出年上半年飛返兩、三成機會都難」，料如情況沒有大改變，以每月10多億開支計算，料明年下半年政府需再注資。

國泰港龍取消牌照後，港龍航權要交還政府，李兆波指要視乎政府取態，「要睇下想唔想引入競爭，但以往計，好似金泉、港航，新嘅競爭都搞到一鑊泡。」加上維持航權固定成本高、大環境惡劣，料難有其他航空公司承接。

早前國泰申請政府「保就業計劃」，但最終都要裁員，問到措施是否失效，李兆波指國泰不少員工月薪高於9,000元每人資助上限，坦言資助規模雖然達800億元，「但涉及咁多行業，其實幫唔得好耐。」

政府統計處昨日公佈7月至9月經季節性調整失業率為6.4%，屬近16年來的高位，李兆波稱單計這次裁員已令失業率提升0.1個百份點，「單日個案計都幾誇張。」

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