帝御．星濤最快月內開售

【本報訊】恒地（012）啟動香港小輪（050）及帝國集團旗下屯門青山公路新盤帝御2期項目帝御．星濤推盤步伐，並為項目催谷人氣，年逾70的恒地執行董事孫國林都出席項目記者會。

柏傲莊重陽假期賣378伙

恒地營業（一）部總經理林達民指，項目最快本周開放示範單位及開價，並預料月內開售。而且由於帝御．星濤海景遠比一期更好，因此價錢會比一期項目增加約7至8%。林達民直言對後市走勢樂觀，認為就算疫情嚴峻，樓市依然十分「硬淨」，相信明年樓市能拾級而上，今年為最後入市時機。

哄動全城的新世界（017）大圍站新盤柏傲莊，昨日亦公佈銷售安排，落實本周日及周一的一連兩天重陽節假期進行次輪賣樓，發售378伙。發展商指，之前已入票認購的買家，毋須重新再入票，將會自動復活。

柏傲莊日前加推378伙，折實平均呎價21,560元，與首張價單平均呎價18,921元比較，貴14%；一房佔133伙、兩房佔104伙，三房佔141伙，278方呎至835方呎，折實價693.6萬至2,137.6萬元，折實呎價18,116元至27,987元。

至於長實（1113）旗下沙田麗坪路新盤「名日．九肚山」，已獲批預售樓花，長實執行董事趙國雄指，項目有機會在數日內公佈價單，期望月內開售，將於48小時內上載樓書。