美股三件事｜國會救濟死線再延長 三大指數徘徊升與跌之間

1.說好的死線呢？

美國財長姆欽與眾議院議長佩洛西再就國會救濟方案談判，一度訂下的周二死線再推遲，佩洛西的說法是白宮需要在今個周末前需要達成協議，才能夠在大選前通過方案。最新的分歧收窄為姆欽的1.88萬億美元與佩洛西的2.2萬億美元。

美股三大指數期貨徘徊升與跌之間窄幅上落，標普期貨最新微升0.1%，道指及納指100期貨跌不足0.1%。

2.Snapchat業績帶動Social Media股

Snapchat業績超乎預期帶動其他社交媒體股價齊齊向上，母公司Snap最新季度業績分析師預期每股虧損5美仙，實際交出每股盈利1美仙。股價盤前飆升逾兩成，帶動Pinterest、Twitter、Facebook等分別升8%、5%及2.5%。

3.Netflix失望的第三季

Netflix期內全球流媒體服務付費用戶的淨增加220萬人至1.95億，低於去年同期的677萬，亦低於第二季公佈250萬的預期展望，以及330萬的市場預期。

不過分析師普遍認為第三季失手並不影響長遠前景，大摩認為NFLX的第4季的利潤率展望好過預期，自家制的內容有助提高利潤及現金流，目標價由630美元提升至640美元，評級維持跑贏大市。Netflix盤前跌近5%。

個股消息︰

CRSP︰基因編輯公司CRISPR Therapeutics公佈其中一名癌症病人在接受高剷量CAR-T治療後死亡，另有2名接受第2高劑量治療的病人完全康服，不過股價盤前大跌近15%

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