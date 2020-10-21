國泰大裁員｜宣佈減8,500職位 數周裁5,300員工 所有員工明年不獲加薪 港龍今起停運

【新增內容】傳聞已久的國泰航空（293）大裁員今早落實，董事局已通過重組計劃。國泰裁員消早獲市場消化，股價開市無升跌，報5.72元。

其中，港龍航空將停止營運， 由今天開始生效，由旗下快運航空營運港龍航空的大部份航線。

國泰航空集團（包括港龍航空）將整體削減約8,500職位，約佔國泰航空集團總數3萬5千個職位的24%。在該8,500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工，另有約600名非駐港員工可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定。由於近月實行凍結招聘及關閉若干海外基地等節流措施，其餘2,600個職位現已懸空。

國泰航空將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件，以達至包括令薪酬更貼近生產力及提升市場競爭力的目標。 重組成本約22億元，將以公司內部資源撥付。

公司將就重組作出13億元的遞延稅項資產減值。在編製國泰航空集團截至今年底經審核財務報表時，將考慮計入其他減值及支出。

國泰表示，儘管港龍航空停止營運，公司將確保港龍航空有足夠資金履行其承諾及責任。疫情為航空業帶來嚴峻的挑戰，公司的管理團隊一直靈活應對這個極為艱難的局面。公司已着手進行資本重組計劃，推行了多項現金保存措施，包括暫停非必要開支、推遲飛機交付、推出特別休假計劃及實施高級管理層減薪。即使作出多番努力，公司每月仍然流失15億至20億元現金。預計是次重組將使集團於2021年每月減少約5億元的現金支出。

國泰續指，未來前景仍然非常不明朗，而復蘇步伐顯然相當緩慢。根據國際航空運輸協會的預測，航空客運量須待2024年才有望回復至疫情前的水平。因此管理團隊認為，在各項可能出現的情況中，公司以負責任的態度所能採取最樂觀的方案，是將2021年公司的客運運力縮減至遠低於2019年的50%。 假設現行研發的疫苗證實有效並能於2021年夏季成功在全球推出，公司預期2021年上半年的客運運力將遠低於25%，但預計2021年下半年的客運運力將會逐步回升。

部份國泰員工發現，公司內部手機程式已自動在手機消失，懷疑將會被炒；而部份仍有內部手機程式的員工，相信僥倖逃過被炒。

國泰CEO：所有員工於2021年將不獲加薪

國泰航空行政總裁鄧健榮向員工發信表示，該集團向已盡可能採取一切避免裁員的措施，包括因應需求而縮減航班、推遲新飛機交付、暫停非必要開支、凍結招聘、實施高級管理層減薪以及安排兩輪特別休假計劃。然而，若不採取進一步的措施，集團最終將無法繼續營運下去。為保障未來，國泰航空集團必須進行根本性的重組。他指只有這樣，國泰才能履行對香港航空樞紐和顧客的責任，並盡量保留最多的工作崗位。

鄧健榮表示，早前的資本重組計劃讓國泰可以繼續營運，並代表國泰感謝香港特別行政區政府、國泰航空股東、商業夥伴，最重要的是感謝優秀的員工，與國泰一起迎難而上。

鄧健榮指，遺憾的是，決定停止國泰港龍航空的營運及停用其品牌。他指過去35年來，國泰港龍航空在其優秀團隊的努力下，憑藉出色的服務和熱誠的待客精神，贏得實至名歸的信譽。

鄧指出，整個集團（包括國泰港龍航空）會削減約8,500個職位，約佔集團總數3.5萬個職位的24%。集團透過凍結招聘，加上自然人手流失，已將實際受影響的員工減少至約5,900（約佔集團職位總數的17%）。公司人事部稍後會就有關詳情發送電子郵件給全體員工，並表示會盡快和以最大努力，於今天内通知絕大部份受影響的員工，對員工深表歉意。

除裁減職位外，鄧表示國泰還需要提升生產力，以確保集團未來的營運得以持續。為此，國泰亦要求駐港機師和機艙服務員過渡到新的服務條件。新合約將繼續為所有機師提供全面的福利，同時讓公司在當前環境中保持市場競爭力。

國泰會繼續實行現金保存的措施，所有員工於2021年將不獲加薪，亦不會獲發2020年度的酌情年終獎金。公司將於2021年全年繼續實施現行的高級管理層減薪安排，並於明年上半年向非機組人員員工推出第三輪自願性特別休假計劃。

鄧健榮更指，當國泰航空再次壯大起來並重啟招聘計劃時，表示會非常樂意歡迎被裁員再度加入團隊。

港龍成立35年 李嘉誠有份創辦

經新華社前社長許家屯游說下，港龍航空於1985年5月由商人曹光彪、李嘉誠、霍英東、郭鶴年、馮秉芬、中資機構中銀集團、華潤及招商局等成立，盼和英資的國泰分庭抗禮，成立初期只擁有一架波音737-200客機，首航由香港飛往馬來西亞亞庇市。

港龍成立後，因其濃厚中資背景而受打壓。當時港英政府推出「一航線一公司」政策，嚴重打擊港龍。即使在同年11月引入船王包玉剛而淡化其中資背景，亦無補於事。

1989年11月，包氏家族將手上股權售予曹光彪兒子曹其鏞。1990年，港龍股權重組，國泰及太古動用3億多元入股。國泰、太古及中信泰富共持有港龍89%的股份，曹氏逐步減持其股權；同年國泰將其北京及上海定期航線轉予港龍。

1996年，中國國際航空集團有意來港發展，太古系為開展內地市場，所以向中航出售股權。其時中航及中信泰富的持股量逾60%，基本上港龍已受到中資掌控。1997年12月，中航及曹氏家族將其港龍股份轉讓予中航興業，使其現為港龍最大單一股東。2004年，中航又將中航興業的股權轉予在港上市的中國國際航空。當時國航透過中航興業持有港龍約43%股權。

2006年，國泰最終以82.2億元向中航及中信泰富全購港龍，港龍重歸國泰，而國泰亦增持國航股權，國航持有國泰10%股權，加強雙方的互控關係。

港龍於2016年時被「re-brand」，當時中文名稱由港龍航空改為國泰港龍航空，英文名則由Dragonair改為Cathay Dragon，而兩間公司保持獨立運作。國泰時任行政總裁朱國樑解釋，兩間航空公司一直在各個層面整合，惟沒有完成「最重要一步」、即整合品牌，認為此舉有利提高旅客對國泰認知。

經過35年光景，在武漢肺炎疫情影響下，港龍這個品牌最終要面臨隱退的命運。

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