Blogger友say｜畢菲特的價值投資 不等如長線投資（止凡）

價值投資者喜歡配合長線投資，因為可以利用複利效應讓回報可觀，同時又不用花費心神頻繁進出。當然，價值投資並不代表一定要長線投資，中、短線因不同原因而沽售、換馬，絕無問題。另外，長線投資亦不代表一定就是價值投資，不少散戶有時炒股一買即跌，無奈坐艇，最終短炒變長揸，被迫成為長線投資者也屢見不鮮。

若大家有留意有關複利率的故事也會知道長線投資威力可以很大，股票複利式累積多年，股價隨時幾何級數增長。即使持有一支股票表現平平的股票，十多二十年收股息早已收回所有成本，加上年年有盈利、有增長，這個狀態實在爽，而且過程中不用炒入炒出，輕鬆過活。

然而，要行使長線投資，有幾點特別要注意。首先，並非所有投資項目都適合長線投資的，大家最尊崇的畢菲特常言道自己不介意持有股票直至永遠，其實要留意他所持有的股票是何等性質。畢菲特會超長線持有的企業，本身的業務或產品真的能做到歷久不衰，盈利能隨世界經濟與人口而自然增長。例如可口可樂、時思糖果、吉列刀片等，這些都是能用作長線投資的條件。

相反，一些股票具有週期特性，畢菲特亦不會永遠持有該類股票，例子有中石油（857），其價值與油價有關，有週期性質，畢菲特亦只持有數年後沽出獲利。另外，即使價值投資亦要分辨買入原因，例如當時趁股價低迷時買入，博其低位反彈時價值回歸而獲利，若事實並無發生，或大環境改變而不符預期，亦別因長線投資而緊抱不放。近期畢菲特買航空股數月後沽出，便試範了一次。

另一個重點，就是處於時代巨輪，整個投資環境不停變遷。時代命題在變，從前的工業、金融世代，變成今天的科技年代。政治環境也在變，從前的全球一體化，今天中方與西方的爭議，各方面作勢脫鈎。生活與經濟環境都在變，本以為短暫性的流感疾病，想不到持續了一年半載，如今還未見到終點。若只死守長線投資而沒有好好檢視大環境與未來方向，非常吃虧。

當你檢視過，明白長線緊抱手中持股已不可行，但卻捨不得沽出蝕本股票時，可試試一個方法，別老想著今天沽出蝕了多少成本，不妨以今天作起點，比較換馬與保留這兩個決定所得的未來回報，這會讓你更「好心分手」。

止凡

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