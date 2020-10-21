國泰大裁員｜留職員工需簽新合約 否則終止騁用 人力資源顧問：趁機思考前路

國泰航空 （293）大裁員後，獲留任的機師及機艙服務員亦需要簽署新的服務合約，總括而言日後前線員工薪酬更依據「多勞多得」的原則，固定底薪減少，留職員工需在14日內簽新合約，否則會被終止僱員關係，拒絕接受新合約的員工不會視為「裁員」，言即不會得到裁員的離職補償。

有人力資源顧問認為，此舉反映「留低唔一定好過走」，航空業已經歷翻天覆地的改變，建議即使能保住工作的員工，都應趁機思考自己是否真正喜愛現有工作，及探索按自己興趣發展其他事業的可能性。

據新僱員合約及國泰內部通告，新合約下各級機艙服務員基本底薪劃一，以現時規定飛行時數70小時計算，機艙服務員底薪上限降至1.26萬元，艙務長（Flight Purser）、高級艙務長（Senior Purser）和機艙服務經理（Inflight Service Manager）底薪分別為18,200、25,200元和33,250元。過往底薪及時薪按年資調整，劃一薪酬標準下，即年資較長員工需要減薪。另外，每月飛行時數少於70小時，飛行時薪上限則介乎180元至475元，新合約將會在明年1月1日生效。

獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏認為，以公司角度出發，改為「多勞多得」制度是對所有員工較為公平的做法，「以前做又三十六，唔做又三十六係冇可能」；以員工角度出發，薪金無疑較以前減少，但目前航空業環境是「你（員工）想嫁我（國泰），多過我想娶你」，暗示熱愛航空業又保得住工作的，也只能就範。

不過她提到，國泰的員工士氣在裁員前已低落，加上疫情令整個行業經歷翻天覆地的改變，保得住工作的員工不妨赻機思考自己是否真的喜愛這份工作，是否有機會按自己興趣發展新事業等。若保得住工作，但又不滿新合約條款，不妨與公司商討可否「以和為貴」，看看是否能在拒絕簽署下，仍得到裁員離職補償。

裁員補償已「盡力而為」

至於被裁的員工，國泰管理層形容是次離職補償「慷慨（generous）」，其中較值得留意的是遣散費不會以員工強積金對沖。安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍及張慧敏均認同補償方案算是優厚。周綺萍說，提供六個月心理輔導及轉職支援一般是大企業才會提供的服務，但目前愈來愈多大企業為減省資源，連對被裁員工的支援也減少，認為國泰「資源有限仍然咁做，算好盡力而為」。不過，她亦指國泰始終得到政府資金支援，管理層如何對待被裁員工的做法受社會關注，會有壓力。

張慧敏則認為，國泰的遣散費不會以員工強積金對沖，在此環境下實是難得，因一般公司都會以強積金的僱主供款部分為遣散費，另周綺萍說，是次不對沖做法即國泰被裁員工「拎足」因裁員而獲發的款項。

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