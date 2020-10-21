國泰大裁員｜空姐低市價590萬賣走映灣園 「四柴」機師恐蝕辣稅沽海堤灣畔

疫情重挫全球航空業，本地航空業龍頭，紮根香港逾70年的國泰航空，今早宣佈企業重組，削減約8,500個職位，眾多機組人員居住的東涌區至青衣區一帶，近期已有「無工開」空姐等機組人員劈價賣樓。

消息指，一名空姐上月以590萬元低價賣走持有多年的映灣園兩房單位。一名國泰機師更可能要蝕讓掟貨，持貨一年恐蝕逾150萬元，成為國泰員工賣樓第一滴血。

該區地產代理透露，映灣園1座一伙實用面積470方呎低層戶，屬兩房間隔，上月以590萬元，呎價12,553元，比市價略低。據知，單位業主為國泰一名將近退休的菲律賓藉空姐，上月從菲律賓回港接受強制檢疫隔離14天賣樓，單位亦花費逾10萬元翻新。該代理估計，該空姐「應該係聞到味，知道無得留低」，最後樓都要賣，當是提早退休。查冊顯示，上址於2012年以310萬元買入，持貨8年賬面獲利280萬元。

知情人士透露，現時在香港定居的國泰菲律賓空姐約有60人，其中約40人住東涌，大部份擁有物業，而且是早年低位買入，「佢地好齊心，賣樓都齊上齊落」。映彎園6座高層D室，業主是該名菲律賓空姐的同鄉，現時亦放售中，開價800萬元。單位2009年買入價僅286萬元。

此外，一名國泰外藉「四柴」(最高級)機師，去年11月斥795萬元購入同區海堤灣畔1座高層A室兩房單位，實用面積582方呎，由於原本打算長住，所以相當大手筆花費約140萬元全屋裝修，但在疫情影響下，飯碗隨時不保，該名機師已向代理透露要賣樓，但單位市值跌價中，加上由於持貨未夠一年，現時賣樓須付樓價15%辣稅，涉資119萬元，故希望等到11月，夠一年額外印花稅（SSD）降低至10%才放盤，「唔使蝕咁多」。

代理亦指，「佢知道只係要畀10%(SSD)時，係好開心!」。不過，假設下月即使以760萬元賣出物業，賬面仍要損手35萬元，連同76萬元SSD辣稅、一買一賣地產代理約15萬元及買入單位時的釐印費約30萬元，持貨短短一年，未計裝修費，可能要蝕逾150萬元。資料顯示，該機師在本港買樓經驗豐富，2012年斥508萬元購入區內東堤灣畔一個兩房單位，去年5月以795萬元賣出，獲利287萬元，之後租樓數月後，才買入海堤灣畔單位。

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