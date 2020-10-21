新例後最細｜名日•九肚山上載樓書 22幢「迷你」洋房最細891方呎

新盤展開激烈混戰，長實（1113）旗下沙田九肚山麗坪路豪宅盤名日·九肚山上載樓書，全數266伙，當中，222幢洋房全數低於1,000方呎，逾半數洋房實用面積僅891方呎，屬2013年一手新例後最「迷你」洋房新盤。

長實集團董事黃思聰指，雖然受疫情影響，往來大陸的關口尚未開通，然而相信富裕人士仍然有買樓意欲，加上過往豪宅買家實力充裕，因此內地買家稀少並不會影響銷情，希望周五開放示範單位後，同步開始收票。

項目明日公布首張價單，預計首張價單會包括日內開放的四房雙套連工作間單位，而且大部分三至四房買家，有機會選購住客車位，除了會有破格認購驚喜，首張價單亦會推出租用方案。

項目今日開放四房雙套連工作間單位，示範單位連裝修，實用面積1,213方呎。客飯廳設計寬闊，地板鋪設雲石，牆身鋪設水墨畫特色牆，並透過其中一間套房房門，分隔開客廳及飯廳的空間。客房套房使用少女風設計，色調偏向粉色。主人房套房家具色調較深，唯地板則淺深啡色交替，加上以層架替代牆壁，劃分出工作空間，亦減低壓迫感，採光度充足。

項目共266伙，實用面積479至1,228方呎，間隔2房至4房單位。最細單位分別為1座25樓F室、2座25樓F室，實用面積479方呎。另外有22幢洋房由1號屋至26號屋，實用面積891至926方呎。

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