啟德商業地王｜南豐集團AIRSIDE寫字樓意向呎租40餘元 低預期20%

經濟前景未明朗，南豐集團於2017年以逾246億元投得啟德「商業地王」AIRSIDE項目推出招租。發展商表示，項目總樓面達190萬方呎，當中，120萬方呎屬寫字樓樓面，意向呎租約40餘元起，較原先預期租金調低約20%。

南豐集團今日向傳媒介紹AIRSIDE項目，項目總樓面達190萬呎，AIRSIDE提供120萬呎寫字樓及70萬呎商埸，預計2022年落成。

受疫情拖累，南豐香港地產處資產管理部總監劉子敏直言商業活動減少，租務受一定影響，AIRSIDE寫字樓樓面意向呎租約40餘元起，較原先調低約20%。

他表示，寫字樓每層面積由3.2萬至5.3萬呎，目標吸引中環及尖沙咀商戶搬遷。

商場方面，他指目前AIRSIDE暫錄租務為戲院，提供7個影院，涉及1100個座位。商場3成樓面將作餐飲行業。

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