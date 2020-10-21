八十後投機客｜大市續悶 輕倉轉陣（灝昇）

在悶局大市下，上周提到5隻股份，最終只有永達汽車（3669）、科通（400）跑出，分別比見報時曾分別高出23%及30%左右，即使錯過高位亦約有20%進帳，不過悶市始終是悶市，2隻標清股份依然被其餘3隻拖累，整體來說仍只是微賺而已，始終近日大市無勢，所以輕倉上陣，分注買的策略的確有用，圖靚，勢好亦無需重鎚出擊博命，當測試自己眼光，維持盤感便算。

近日比較明顯的走勢相信是人民幣走強、港匯續強，表面上看似是利好，但執筆時，大市仍未能借機增大波幅突破24,800。由於期指STC已處於80附近，而MACD亦由負轉正走完一個周期，技術形態上看，即使未來數天突破24,800阻力，亦難以走出大趨勢，所以相信大市是靠貨幣和凌散的消息撐著，主調在螞蟻金服上市前及大選前仍然是悶局。

大市悶局，炒股不炒市的步伐轉變亦快，經歷一周後，強勢股份又換一批，上周接近6個月高位的股份該破的已破頂，未能破的亦失去動力，是時候轉換一批。執筆時主要見到一類比較特別的技術形態可吼，此類股份於過去數月做完長達數月的橫行區間，後於9月尾至10月頭一度跌破該區間，但近日重回該區間中，近日更做出旗形突破形態，其中例子包括江西銅（358）、綠葉製藥（2186）、新秀麗（1910）、中信證券（6030）等，而同時這類股份股價落後，止蝕位亦可定於旗形通道下方，非常之近，所以值博率頗高，繼續小注試試手風，等待大市出現明顯方向才大手出擊。

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