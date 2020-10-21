焯焯有餘｜尋找心儀股下注（關焯照）

港股再次轉強，無奈，恒指在24,800至25,000點形成龐大阻力，令致港股於周三升至這水平時便無功而回。究竟這場攻防戰會維持多久，看來在美國總統大選前應有答案。

從整體走勢來看，由於螞蟻集團將於下周二開始招股，所以近期在香港上市的大型科技／科網股均有出色的表現，尤是兩隻內地電商股，京東（9618）和阿里巴巴（9988），其股價走勢仍保持強勢，預期在月底前有不俗的機會繼續攀升。

美股在過去個多星期出現小型回吐，但這走勢也是預期的，因為自9月下旬道指見底後，美股便急速回升，所以現時略為調整，也可視為部份投資者在高位獲利。加上拜登兒子的醜聞對美國總統選情增加不明朗因素，因此，投資者選擇在相對高位沽貨套利也是持盈保泰之道。

以現時美股的狀況，出現大跌的機會是頗低的，反而，在總統大選結果確定後，預期支持經濟政策陸逐有來，可能將美股推至更高位。至於港股，其走勢早已與美股出現分歧。此外，香港經濟亦受制內部因素，所以，恒指要出現明顯破上的機會是不高的。

現時最佳的投資港股策略是從眾多股票中抽出心儀股來下注，例如上周筆者推介的雷蛇（1337），只要準確選擇，利潤是可以相當理想的。

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