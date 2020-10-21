稅貸︳滙豐借150萬稅貸年息低至2.02%

滙豐明日將推出分期「萬應錢」稅季貸款優惠，貸款額高達150萬元或月薪12倍，實際年利率低見2.02%，還款期介乎6 至60 個月。

明日起至1月25日，經24小時申請熱線、滙豐網站、個人網上理財或HSBC HK app成功申請貸款，並遞交證明文件及提取貸款達10萬元或以上，可享額外100元現金回贈。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，望以稅季優惠協助客戶靈活調配資金、彈性理財，又指該行早前簡化經HSBC HK app申請個人貸款的流程，上月經數碼渠道提取的貸款額比例按年升10%，相信隨數碼轉型的步伐加速，越來越多客戶會使用數碼渠道辦理貸款申請。

比較坊間稅貸息率，富邦香港最為進取，稅貸息率低見1.28%；大新銀行及花旗銀行稅貸息率分別為低見1.38%及1.78%，惟要注意貸款額，以及要滿足銀行指定要求。

以貸款額10萬元、還款期6個月計，大新稅貸息率最低，達1.38%；富邦稅貸息率為2.28%。若貸款銀碼大至100萬元、還款期攤長至12個月計，富邦跑出，息率低見1.36%，貸款直接存入客戶指定之銀行戶口；滙豐稅貸息則錄2.25厘；大新特惠客戶稅貸息率則低見1.98%。

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