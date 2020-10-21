國泰大裁員｜股權架權與中資角力　去年捲入政治漩渦

紅色資本早於九十年代滲入國泰（293），當時九七回歸尚未來臨，決定留港發展的國泰仍早日買下「政治保險」，不與中資正面對抗，1986年上市後翌年即引入中國資金，由具有央企背景的中信泰富（現為「中信股份」，267）入股國泰。可是，太古由始至今亦想盡辦法力保國泰大股東之位。

航空業是涉及國家空域的敏感行業，香港因應特殊歷史背景，航空事業市佔率一直落在國泰集團手上，中資一直希望在這間英資航空公司中佔一席位。中信泰富高峰期持有國泰最少17.5%股權；另一邊廂，國泰於2006年向中信泰富及國航等股東全購港龍航空時，與國航股權形成互控的關係——國航購入國泰航空17.5%的權益，國泰航空持有的國航權益則由10%增至17.3%。

據早年太古集團披露與股東們中信泰富、中國國航及中國航空（簡稱「中航」，CNAC）於2006年6月訂立的股東協議，足見太古訂立不同條款以力保自己穩坐國泰大股東之位，以及慎防第三方收購現有股東股份而狙擊國泰的用心。

有關國泰持股分佈，大部分協定均限制國航及中航的合共持股比例不可超過29.99%、中信泰富、國航及中航的合共持股比例不得超過40%，縱使太古集團在國泰持股比例據協議最多不得超過49.9%，惟上限遠比國航等股東高；此外，除非由國泰董事會建議，否則只要股東們持股比例達15%或以上，均不得出售持股予第三方，或接受第三方提出的股份收購。協議反映除非太古集團主動放棄國泰，否則國泰維持由英資主導的機會極高。

中信泰富於2009年因投資外匯錄巨額虧損，其向國航出售手持大部分股權套現救亡，當時太古亦趁機向中信泰富購入2%國泰股份。中信泰富經此交易後淡出國泰。當時市場擔心國航會加碼增持影響太古大股東地位，當年股東們早已簽訂股東協議、惟尚未對外披露，時任國泰主席白紀圖表示理解市場的猜測，但重申太古不會放棄擁有權。

由於國泰今年6月已通過供股及向政府發行優先股等資本重組方案，目前太古佔國泰45%股份、國航（29.99%）、卡塔爾航空集團（9.99%），國航、中航、太古股份及英國太古集團被視為一致行動人士，擁有74.99%國泰權益。若政府悉數行使認股權證，政府將持有國泰6.08%股份，其他主要股東持股隨之攤薄。目前國泰董事局設有兩名由政府委派的觀察員，分別前證監會主席唐家成及前律政司司長袁國強，他們可參與會議，但不會有投票權。公司的董事會成員不變。

卡塔爾手上持股從建滔化工（148）主席張國榮購入。張國榮於2017年間密密吸納國泰股權至9.6%並悉數售予卡塔爾航空。當時惹來狙擊國泰疑雲，時任國泰主席史樂山當時稱，建滔沒有接洽收購國泰，並重申國泰是「非賣品（not for sale）」。

事實上，在是次資本重組計劃中，太古已承諾只要政府繼續為任何優先股的持有人，或過渡貸款中的任何金額尚未償還前，太古將繼續為國泰的控股股東；而財政司司長陳茂波及國泰現任主席賀以禮均多次重申，政府並無意持有國泰股份或入主國泰。

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