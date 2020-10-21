國泰大裁員｜黃楚標旗下大灣區航空招聘人手 或吸國泰被裁員工

國泰（293）宣佈裁減8,500職位，適逢其時，日前深圳東海航空董事長黃楚標旗下大灣區航空招聘人手，或吸納國泰被裁人員。

大灣區航空近日刊登招聘廣告，主要涉及經理級員工。香港民用航空事業職工總會主席李永富解釋，航空營運人許可證申請需時，招聘有助加快獲批時間，相信大灣區航空或會聘請國泰被裁員工，亦有業界人員考慮跳槽。民航處早前向本報確認，今年7月接獲大灣區航空的航空營運人許可證申請，目前正在處理。

黃楚標此前回覆本地傳媒，證實有意發展國內及東南亞短途航線，正準備航空營運人許可證（AOC），但強調計劃未正式落實。黃在內地擁有深圳東海航空共23架波音「737-800」飛機，料今年年底達到40架，並已開通深圳至澳洲和東南亞國家4條國際航線。

查冊資料顯示，被稱為「深圳李嘉誠」黃楚標2010年5月在港註冊「東海航空有限公司」，去年1月更名為「東海航空（香港）有限公司」，去年底再改名為「香港紫荊航空有限公司」，上月再改為「大灣區航空有限公司」，並在當時被傳媒發現。

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