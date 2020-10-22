新盤價單｜屯門帝御．星濤首批123伙呎價逾1.45萬 3個月貴7%

新界新盤爆搶客戰。香港小輪（050）及帝國集團合作的屯門帝御．星濤（帝御2期），剛公佈首張價單共123伙，折實平均呎價14,585元，較1期帝御‧金灣貴逾7%，最平單位售價低於300萬元。

恒地營業（一）部總經理林達民表示，帝御．星濤今次推出的第一張價單，價錢比1期已賣出的580伙平均貴1%，已因應疫情而有所折讓，明天開始接受認購登記，有機會下周開售。首批單位實用面積208至996方呎，提供最高9%折扣，售價最平是1座2樓18室，實用面積208方呎，開放式，折實售價298.84萬元﹔呎價最平為1座2樓2室，實用面積822方呎，折實呎價13,075元。

林達民續稱，疫情下中細價樓仍反應不俗，同時認為地產市場回溫，料公佈首張價單後，帝御·星濤反應同樣理想，不怕競爭。「據統計，我哋除咗兩伙3房同兩伙4房外，其餘119伙單位價格都喺600萬元以下，無咩同期單位競爭。」

項目1期帝御‧金灣今年7月開盤，首批折實平均呎價13,578元，相隔三個月後，2期賣貴7.4%。

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