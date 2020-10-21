【何車500】和諧汽車追落後 - 何車

銷售汽車/售後服務股炒復蘇。今年以來，中升控股（881）股價急升69％，永達汽車（3669）大漲66％。

最落後的是和諧汽車（3836），現價3.04元，今年跌22％。公司較多人知的新聞，是去年11月，恒地（012）主席李家傑認購5,200萬股新股，每股作價3元（較市價溢價7.5％），股價不久後飆半番至4.55元。

1) 和諧在國內36個城市，代理14個超豪華及豪華品牌汽車，包括勞斯萊斯、法拉利、瑪莎拉蒂、賓利、寶馬、Lexus、Jaguar、富豪等。今年第一季，和諧新車銷售4,897輛，按年大跌26,7%；第二季銷售9,716輛，按年升10.6％，按季則大升98％，復蘇情況明顯。上半年，營收57.55億元人幣，按年微跌2%；純利2.35億元人幣，按年下跌18％。

和諧下半年復蘇，彭博綜合券商預測，全年賺5.61億元人幣，按年升9％，預測PE 7.2倍。中升預測PE 20.5倍，永達11.9倍，和諧較同業折讓極大。

2) 和諧今年預測PB僅0.52倍。中升預測PB 4.1倍，永達1.63倍，和諧較兩者折讓大到不得了。

3) 今年6月底，和諧手上現金加投資35.25億元人幣，較借貸29.51億元人幣為高，財政穩健。

★和諧追落後，現價3.04元，博收回今年失地，目標價3.92元，潛在升幅29％。華泰睇5元，瑞信睇4.2元。

同場加映：醫藥板塊異動，最勁5隻升幅7%至18%。康哲藥業（867）收8.73元，微升1.7%。公司主席林剛上月增持七次，共650萬股，成本均價略高於現價。

康哲今年上半年賺12.79億元人幣，按年增9.4%，並已相等於去年全年的65％。預測全年賺22.5億元人幣，升15％，預測PE 8.3倍，較8年平均折讓五成半，預測PB 1.67倍，較8年平均折讓六成。

康哲上市以來平均每年複合增長高達31％，高增長應享高估值。目標價13.8元，潛在升幅58％。匯證睇15.2元，瑞信睇14.05元。

何車