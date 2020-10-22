宏利智見｜印度解封後續推動數碼經濟增長（Rana Gupta）

新型冠狀病毒對環球市場造成破壞，印度也未能倖免，該國的封鎖措施令經濟活動銳減。然而，我們認為最壞情況或已過去：經濟增長逐步見底；政府政策仍然利好；以及疫情相關的健康指標趨穩。儘管印度受到疫情打擊，但當地短期內有望受惠於經濟重拾正常的進程，並獲得政府再投資及現有結構性動力加快的支持下而逐步復蘇。

儘管印度第二季增長大幅下滑，但國內生產總值屬於滯後指標，只反映印度直至6月底實施嚴厲封鎖措施造成的損害。其後，印度經濟已逐步重啟，不少活動回復正常。有見低迷的經濟狀況已經見底、政府提供的資金及支持政策令貨幣環境保持良好，以及新冠病毒疫情趨穩，我們認為最壞情況或已過去。

這些因素有利經濟活動持續回升，經濟數據自3月遭受衝擊後也持續改善。雖然預期未來復蘇之路崎嶇不平，但考慮到經濟重拾正常步伐有望繼續推動數碼經濟發展，而政府的再投資政策應可支持製造業復蘇，因此我們仍看好印度的中期增長潛力。

經濟逐步正常化正推動當地數碼經濟增長，而數碼經濟亦會透過提升生產力來推動正常化的過程。我們也相信，隨着政府推行支持再投資政策（如減稅措施），加上全球環境利好（企業物色中國以外的供應基地），印度的製造業增長正處於轉捩點。國際企業已在印度進行大量投資，這股結構性趨勢應會持續吸引環球資金在印度發揮潛力。

中短期而言，鑑於印度經濟逐步重啟，我們維持樂觀的周期性觀點。至於中長期方面，在數碼經濟進行正常化和製造業再投資的重大主題下，我們看好經濟結構轉型的前景。事實上，疫情已令這些趨勢加速發展。不同行業，例如必需消費品、零售、康健護理、傳媒、銀行/金融及保險、汽車業等，均推出創新的數碼平台吸引客戶，探索推動收入增長的催化劑。這些趨勢更可能互相推動，形成在中國和其他東亞經濟體所見的良性循環。

Rana Gupta

宏利投資管理印度股票專家

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