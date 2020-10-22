星島賣盤有變數？公告：買賣雙方正就撤回潛在交易的可行替代安排作商議

星島（1105）就收購交易一事更新，指買賣雙方已要求，監管機構亦已授予撤回就取得監管機構之批准通知。主席何柱國、潛在買家及其各自之法律顧問現正就該撤回商議有關潛在交易的可行替代安排作商議。星島股價今早下跌2.65%，報1.1元。

星島指，按何柱國及潛在買家之間的商議結果及協議，若該等可行替代安排能實現，可能或不可能導致公司之控制權轉變及收購守則下之全面要約。

上月星島曾指，雙方已向監管機構申請並獲授予額外四十五天，以便雙方及其各自之法律顧問考慮及與監管機構就監管機構之批准的條款及條件達成協議，預期雙方將在10月底獲告知監管機構之批准結果。

星島並指，潛在買家與其專業顧問對集團之盡職調查審查仍在進行，再次強調，何柱國與潛在買家就潛在交易之磋商仍在進行。

星島上半年虧損按年增加至6,129萬元，收入4億元，按年跌36%。公司指整個媒體行業受疫情侵襲而陷入「冰河時期」。於此嚴峻的營商環境中，集團媒體之經營業績出現倒退。

去年11月，星島公佈大股東兼主席何柱國正與一位獨立潛在買家洽售權益。今年七月本報曾報道，兩名不願具名的知情人士透露，多年前有「公海賭王」之稱的連超（又名連卓釗），有意洽購何柱國手上股份，惟不會以買家身份出面。今年71歲的何柱國，原本持有星島約49%股份，7月突然將約17%舊股出售予多名獨立投資者套現2.25億元，惟股權分散未有披露股東名字，僅知是一間名為「悅有證券」揸倉，其持有股份餘下約31%。

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