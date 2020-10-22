屋宇批則｜屋宇署8月批21份建築圖則

屋宇署8月批出10份住宅及商住物業，當中包括恒地(0012)紅磡黃埔街項目、九倉(0004)九龍龍翔道地王以及市建局大角咀項目。

屋宇署公布，8共批出21份建築圖則，其中港島4份、九龍10份及新界7份。當中包括10項住宅及商住發展、3商業發展、2項工廠及工業發展，以及6項社區服務發展。

其中九倉旗下九龍龍翔道地王，兩年前以124億元天價奪得，並於同年年底獲批興建4幢樓高13層的分層住宅後，最新屋宇署批新圖則，獲批建4幢分層式住宅，其中兩幢15層高、兩幢17層高，涉及樓面面積43.6萬方呎。

恒地旗下黃埔街2至16號項目，獲批建一幢23層高商住物業，總樓面面積達13萬方呎，住宅部分佔約10.8萬方呎；而市建局旗下大角咀槐樹街項目則獲批建一幢24層高商住物業，總樓面3.8萬方呎。

另外內房鴻榮源賴氏家族旗下西環蒲飛路10至16號，都獲批建住宅連住戶康樂設施，總樓面7.6萬方呎；佳兆業亦在西營盤東邊街有項目獲批，位於東邊街1至9號，批建一幢26層高住宅，總樓面約3.5萬方呎。

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