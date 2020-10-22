中海油第三季油氣銷售收入跌近27%

中海油 （883）2020年第三季度油氣銷售收入約355.5億元（人民幣，下同），按年下降26.8%，主要由於實現油價下降、銷量上升以及匯率變動等影響。期內實現油價按年下降29.3%至每桶43.03美元，與國際油價走勢相若；實現天然氣價按年上升2G至每千立方英尺5.85美元，主要由於中國高氣價天然氣銷量增加。

中海油首三季淨產量3.89億桶油當量，按年升5.8%。第三季淨產量為1.31億桶油當量，按年升5.1%。其中，中國淨產量為8,860萬桶油當量，按年升10.4%，主要由於旅大21-2/旅大16-3油田區域開發、東方13-2氣田群等項目投産。海外淨產量為4,260萬桶油當量，按年跌4.6%，主要由於低油價下尼日利亞Egina項目限産及加拿大長湖油砂項目減産。

期內，公司獲得4個新發現，並有14口評價井獲得成功。資本支出為184億元，按年下降5.8%。2020年的淨產量目標為5.2-5.3億桶油當量。

公司首席財務官謝尉志指公司今年有信心達到產量目標。早前中國國家主席習近平曾承諾減排，謝尉志指公司計劃2035年達到天然氣和油氣產量各佔一半的目標，未來會加快提升天然氣產量，以及發展海上風力發電。他指公司一直有計畫調整海外資產比例，但交易需要考慮公司利益，暫時沒有計劃公佈。

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