南豐啟德商廈呎租下調一成

【本報訊】經濟前景未明朗，南豐集團2017年以逾246億元投得啟德「商業地王」AIRSIDE項目推出招租。發展商表示，預料項目將於2022年第四季面世，總投資額逾320億元。南豐地產處資產管理部總監劉子敏指，早已積極為項目尋求合適租戶，目前已與MCL戲院簽訂長期合作協議，惟受疫情所困，租務狀況略有困難，寫字樓意向租金下調約一至兩成。

全棟寫字樓大樓高約200米，寫字樓意向呎租為40元至50多元，其中層數越高呎價越高；劉子敏直言物超所值，不過由於疫情嚴峻，比起過去叫價呎租50元至60多元，已大幅下調最少一成呎租，主要目標租戶為銀行業，希望可以佔三成以上寫字樓樓面。

旅業黯淡 暫緩酒店發展

AIRSIDE鄰近啟德站，其中一個鐵路出口連接商場地庫，項目總樓面面積約190萬方呎，其中寫字樓樓面120萬方呎、零售面積70萬方呎。寫字樓分為母子兩座大樓，並立於商場上，其中10至18樓為母子大樓貫通層數，總樓面面積達5.3萬方呎；19樓起每層為3.5萬方呎樓面。

劉子敏指，項目原有約16萬方呎酒店面積，然而目前本港旅業前景黯淡，相信未來六年，旅遊業都不會為本港發展主要動力，因此暫緩酒店發展，轉成全寫字樓及商場混合發展。至於商場商舖組合，主要目標租戶為餐飲業，料佔70萬方呎中的30%。