存保會：67%港人有儲蓄習慣 月儲7,000元 擁50萬有「安全感」

香港存款保障委員會（存保會）連續第三年進行香港人儲蓄「安全感」指標調查，調查由香港民意研究所於2020年8月至9月份進行，訪問了共1,000名18歲或以上的香港人，並對301名育有至少一名10歲或以下子女的家長進行深入意見調查。調查發現約67%受訪香港人表示有儲蓄習慣，擁有50萬港元的儲蓄就能獲得足夠的「安全感」，當中18至29歲有儲蓄習慣的受訪者比率為83%，為各個年齡組別中最高。

有儲蓄習慣的受訪者每人每月平均儲蓄金額約7,000港元，較去年下調約7%，回落至2018年水平。接近40%受訪者表示自己有訂下本年的儲蓄目標，比率和目標金額比去年多，當中70%認為自己能達成訂下的目標儲蓄。香港人平均認為擁有50萬港元的儲蓄就能獲得足夠的「安全感」，較去年的78萬明顯減少。存保會主席許敬文解釋和市民的期望出現變化有關，因為經濟下行，市民對所需要的金額亦作出相應調整。

香港民意研究所行政總裁兼主席鍾庭耀指年青人儲蓄比率最高和移民意欲上升未必有關係，因為各個年齡組別的移民意欲有增加，過往年青人要面對置業和事業等問題，亦需要大量金錢。

調查有訪問育有至少一名十歲或以下子女的家長，當中有儲蓄習慣的家長比例高達76%，每月平均儲蓄近8,600港元，有近半家長表示有為子女額外進行儲蓄，目標是為每名子女儲蓄近百萬港元，主要作教育開支。

SJP：78%香港人沒有理財規劃

另外，英資財富管理集團St. James’s Place Wealth Management Asia（SJP Asia）對香港市民理財進行調查，調查於2020年2月至3月份進行，在香港和新加坡訪問了各約1,000位年齡在25至54歲之間的市民，發現78%香港人沒有理財規劃，有32%香港人不滿意目前的儲蓄狀況。

調查發現疫情前，受訪者對物業（77%）及固定收益產品（75%）的表現最為滿意，對加密貨幣（63%）及管理基金（48%）的投資信心則最疲弱。除現金（89%）外，香港人持有得最多的資產類別為股票（87%）、投資相連保險（53%）及物業（49%）。香港人整體較擅於避風險，以減少短期損失，當要迅速套現時，受訪者選擇在24小時內套現的三大資產類別為股票（34%）、加密貨幣（29%）及交易所買賣基金（28%）。

SJP香港業務主管Matthew Deeprose表示，在當前低利率環境及市場不穩的情況下，不少香港人沒有意識到僅靠薪金收入難以實現財務自由。香港人需要謹慎地投資、增加收入來源及更有效地儲蓄以積累財富，才能享受到工作及生活平衡。

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