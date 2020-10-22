港朝換代｜香港舊經濟折翼 新科技食塵（大灣區國舅爺）

香港各行各業正面臨洗牌，在政治低氣壓、疫情肆虐之下，航空業、零售業、旅遊業全線崩潰，不思進取的會或許會高呼慘絕人寰，惟這個世界只有一條護城河，那就是不斷追求進步，在科技先決的新世代，香港明顯沒有新思維，完全食塵。

當年被譽為「亞洲四小龍」的韓國、台灣、新加坡、香港，香港在「上半場」確實獨佔鰲頭，但就沉迷勝利，不思進取，導致在科技先決的「下半場」，已被遠遠拋離，在萬變世界淪為時代棄卒。

論人才，台灣的IT大臣唐鳳的破格和創新，給台灣帶來曙光，用科技抗疫揚名海外；論產業，南韓的晶片開發已名列世界前沿位置；論投資，新加坡淡馬錫已設有專投科創的基金，成為不少極具潛能的公司主要股東，其中一項是跟着李嘉誠入股美國合成生物食品公司Perfect Day，看好發酵技術製作乳清蛋白的核心技術，替代傳統牛奶成份。

而講到這間Perfect Day，李嘉誠的維港投資似乎又準備「叫糊」，皆因這間由兩個印度年青人Ryan Pandya及Perumal Gandhi所創辦的科技食品公司，竟吸引到被譽為迪士尼傳奇CEO的Bob Iger罕有地加入董事局，由迪士尼夢幻世界，轉投合成生物新戰場，甚具看頭。

Bob Iger本來早於今年2月就金盆洗手，只是礙於疫情嚴重打擊迪士尼經營環境，才迫不得已出山救亡，冀帶領迪士尼走出低谷；換句話說，沒有疫情，他可能早已安心退休，也未必會跟Perfect Day達成合作。這個配搭，也有點像當年Google兩位創辦人Larry Page和Sergey Brin找來Eric Schmidt當CEO。

而說來湊巧，Bob Iger任內所創作的卡通片《冰雪奇緣》，其中一首歌曲是《讓今天是完美的一天（Making Today A Perfect Day）》，與他今次進駐的Perfect Day雙映成趣，帶點緣分。

應對萬變世界，像李嘉誠這類超級商人、Bob Iger這類打工皇帝，也一直未有怠慢，既追求顛覆傳統的新技術，也不忘解决一些全球難題；相比今天的香港政府，還在望天打卦等運到，特首林鄭更是個百年一遇的八婆，沒氣度、沒智慧、沒遠見，最終把香港拖入深淵，毀掉幾代人的心血，遠比國泰航空裁員更殘忍。

大灣區國舅爺

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