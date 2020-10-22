Netflix用戶增長遠少過預期

【本報訊】美國網絡影音串流平台Netflix今年第三季業績表現遜色，去季全球付費訂閱用戶僅增220萬，遠少過公司預估的250萬。消息拖累Netflix昨日曾跌逾5%至497.15美元。

疫情阻礙拍攝工作

肺炎疫情下，美國及其他國家實施居家令等防疫措施，電影院被迫關閉，令Netflix受惠，今年首兩季的付費訂閱用戶均超過預期，合共增加2,590萬付費訂閱戶。但前置效應下，Netflix去季付費訂閱用戶增長放緩，今年第三季全球付費用戶只增加220萬至1.95億，遠差去年同期677萬，亦遠少過公司今年第二季預測增250萬。Netflix表示，亞太地區是去季付費訂閱用戶淨增長的最大來源，佔全球46%，收入按年勁升66%，日本和南韓貢獻最多。而美國新一季的《雨傘學院》錄4,300萬人收看，是去季最多會員觀賞劇集。

《華爾街日報》昨日分析文章指，Netflix經歷首兩季全球付費訂閱戶急速增長後，已對今年第三季業務作出保守預測，估計疫情刺激增長的作用有限。與此同時，疫情阻礙Netflix自家製作內容拍攝工作，只有部份大型節目陸續恢復拍攝，如《怪奇物語》第四季、《紅色通緝令》及《獵魔士》第二季等。而Netflix現金儲備持續擴張，去季破紀錄高達11億美元，反映公司側重於付費訂閱戶增長，沒有其他新領域的投資，因此業績公佈後，令股價受壓。

Netflix財務總監Spencer Neumann績後跟分析員的電話會議強調，雖然付費訂閱戶增長減慢，但現有付費訂閱戶的留存率勝去年。