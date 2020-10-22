新盤混戰｜名日．九肚山762萬入場 長實推「呼吸Plan」吸客

新盤展開激烈混戰，長實（1113）旗下樓花期約29個月的沙田九肚山麗坪路豪宅盤名日·九肚山，剛公佈首張價單，2房售價低於800萬元，劈低九肚山一手盤入場門檻。集團執行董事趙國雄直言項目為「九肚山入門版」，呎價最低見15,599元，折實呎均價為17,730元，直言開價為「Dream Price」。

趙國雄直言，項目只有首張價單有大折讓，目的在於讓準買家進駐九肚山，而非與市場大型新盤搶客，因為兩者完全不同，直言名日·九肚山位處九肚山半山豪宅區，獨據一方，與三千多伙的大型屋苑「唔同級數」，相信每家「入去就會明白」。

趙國雄亦指不擔心項目銷情，直言雖然不少人擔心樓市轉弱，但實際上樓市完全不弱，多個行家開售新盤銷情理想，只要項目定價合理，一定能獲市場歡迎。

54伙單位中，分別有13間4房、18間3房以及23間2房單位，實用面積484至1,226方呎。當中項目售價978至3,241.5萬元，呎價20,000至26,450元，平均呎價22,731元﹔扣除最高22%折扣後，折實價762.8至2,528.4萬元，折實呎價15,599元至17,745元。

付款方法方面，長實透過旗下財務公司，為買家提供最高八成一按，買家無須提供任入息證明文件，及無須通過壓力測試，即市場俗稱的「呼吸PLAN」。第一按揭期為3年，年息2%。

此外，3房及4房可以獲得車位優先認購權，售價250萬元，或可以享有月租5,500元的12個月車位佔用權，可以佔用專屬車位12個月。

名日．九肚山開價比同區二手貴約兩成，毗鄰二手屋苑玖瓏山，現時平均呎價14,646元。區內對上一個新盤為於去年底開售的純洋房項目的駿嶺薈，首批50伙，折實平均呎價24,652元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日本港疫情持續穩定，市況相當正面，情況類似5月份上一波疫情回落時，樓市交投急速反彈，新盤市場百花齊放，二手交投亦活躍。名日．九肚山」今天公佈首張價單54個單位，項目位於新界東傳統半山豪宅地段，區內以洋房及特色戶為主，上車盤供應相當罕有，而三及四房單位亦提供車位認購權及較靈活之付款辦法等吸引換樓客，發展商是次開價甚具競爭力，首張價單對比同區一手及二手項目有一定折讓，相信開售時「一Q清枱」機會極大，相信加推單位時只要保持合理加價幅度，市場亦可接受。10月份一手市場至今暫錄約800宗成交，料本月可錄約1,300至1,500宗成交。

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