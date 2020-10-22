國泰大裁員｜今明年恐勁蝕260億 大行指國泰裁員後 復蘇仍慢

國泰航空（293）宣佈大裁員後，大行接連調整對國泰的預測，有大行預期國泰今明兩年將合共勁蝕逾250億元，要2022年才轉盈。國泰裁員翌日股價重拾跌勢，半日跌2.6%，報5.7元，已蒸發掉裁員消息帶來的升幅，半日成交2,740萬元。

摩根大通發表報告指，國泰裁員規模屬預期範圍之內，香港與新加坡成立旅遊氣泡亦無助於短期改變復蘇進度，於航空業復蘇進度較預期緩慢之下，前景不明朗，進一步調低今年盈利預測16%，料今年國泰經調整虧損將達171.17億元，經調整每股虧損3.3元；明年續蝕15.51億元，每股盈利預測由0.05元，調降至每股虧損0.24元，目標價由6.5元調低至6.2元；該行暫估計國泰於2022年轉盈，賺24.27億元，每股盈利0.38元。

大和將國泰目標價由6.9元輕微下調至6.8元，評級「買入」不變。大和不預期國泰於未來12個月再裁員，除非行業進一步惡化。經過裁員之後，大和預期2021年僱員開支將下降三成，有足夠現金捱夠未來兩年。

大和預期國泰今年蝕204.09億元（經調整虧損154.87億元），每股虧損4.04元（每股經調整虧損3.066元）。明年虧損54.29億元（經調整虧損45.09億元），2022年則錄得經調整盈利93.6億元。換言之，大和預測國泰今明兩年將勁蝕近260億元。

里昂指出，國泰將目標價由6.2元調高至6.6元，指其裁員計劃帶來「Pain for gain」，維持「跑贏大市」評級，指國泰前收市價5.85元，相當於目前一年預測市賬率0.54倍。

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