涉貪劉特佐曾追求女星、名媛 耗資千萬均慘敗收場

涉及馬來西亞一馬發展公司（1MDB）貪污案的劉特佐（Low Taek Jho），現年38歲，出生於大馬檳城商人家庭，16歲被送到英國著名學校哈羅公學讀書，與馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）繼子里扎阿茲（Riza Aziz）份屬好友，因此後來得以擔任納吉的財務顧問，多年來被指在一馬基金予取予攜，並持有香港身份證，2011年曾在港成立公司和基金會。

據傳媒報道，劉特佐2010年在拉斯維加斯一間夜總會的派對上，向29歲生日的希爾頓酒店集團千金、名媛Paris Hilton送贈卡地亞手錶，並給予她25萬美元（約195萬港元）籌碼玩百家樂。兩人之後又在巴黎舉辦派對，劉特佐為博Hilton歡心，在派對中以230萬美元（約1,794萬港元），擊敗一名富二代競投得香檳，Hilton打開其中一瓶，將酒噴灑在眾人身上慶祝，惟兩人最終未有愛情。

2011年初，當時29歲的劉特佐在杜拜棕櫚島亞特蘭蒂斯酒店（Atlantis The Palm Dubai）與蕭亞軒共度一場浪漫約會。他在海灘以蠟燭排出巨形心心，又放煙花又請樂隊演奏，更派人跳降傘從天而降向女方贈送珠寶，被指似是求婚，最終換來蕭亞軒公開回應指：「我當他是弟弟而已。」

2012年時，劉特佐在拉斯維加斯開生日派對，韓星Psy、美國歌手Britney Spears等亦有出席。

劉特佐曾於2013年投資電影《華爾街狼人》，電影由影星里安納度迪卡比奧做男主角，被指與劉特佐關係密切。這套電影由馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）繼子阿齊茲（Riza Aziz）的紅岩電影公司（Red Granite Pictures）投資拍攝，資金被指源自1MDB公款。

「一馬基金案」事發後，劉特佐一直潛逃，有傳他曾身處香港、澳門、中國等多個國家和地區。香港政府曾於2016年拒絕新加坡引渡要求，不過按照當時兩地之間的協議，港府需要配合。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！