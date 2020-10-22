華為促監管機構阻英偉達購Arm

【本報訊】彭博昨日引述消息報道，華為與其他科技公司致函中國監管機構，就美國晶片生產商英偉達擬斥400億美元收購英國晶片商Arm，表達強烈關注。華為擔心Arm一旦被美國公司收歸旗下，有可能逼使Arm終斷對中國客戶供貨，令華為及其他中國科技公司，無法如常向Arm取得晶片設計。

該報道引述接近消息人士稱，數間中國頂級科技公司和華為，去信國家市場監督管理總局，要求當局阻撓英偉達收購Arm，例如增設交易條件或讓Arm保持獨立營運，確保中國科技公司於交易完成後，能夠一如以往向Arm取得晶片和半導體設計。

憂終止向中國客戶供貨

該消息人士表示，華為及其他中國科技公司一直擔心，若英國電腦處理器和晶片設計商Arm，被併入來自美國的英偉達後，有可能成為中美科技競賽的磨心，Arm或被迫終止向中國客戶供貨。英偉達收購Arm事宜，除了中國監管機構，還要獲得英國、歐盟和美國監管批准，當局需要聆聽客戶或競爭對手的意見，需時或長達一年半。目前華為多項產品使用Arm晶片設計，包括高端智能手機麒麟、鯤鵬和昇騰處理器。

華為和國家市場監督管理總局拒絕回應，英偉達發言人亦沒有直接回應彭博報道，他指集團創辦人兼行政總裁黃仁勛，上月於開發者大會曾表示有信心英偉達收購Arm獲中國監管機構通過。