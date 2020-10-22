智取大市｜國泰攬炒員工股東（晉佳）

一場疫情令全球經濟大洗牌，索性將原本都唔想存在嘅嘢一次過消滅。老細終於發現員工可以用Zoom唔使搭飛機，變相可以cut成本之餘，又提升效率。向好嗰方面睇，其實場疫情係逼呢個世界去作出提升。向壞嗰方面睇，提升效能嘅利益似乎歸向少數企業，增加貧富懸殊以及不公。

提升效率之後，輸家必然係航空界，從業員過去仆心仆命，都敵不過大時代，事實固然相當慘情同殘酷。當大規模被炒嘅時候，不幸嘅員工獲得比基本嘢多，算係不幸中嘅大幸，留得低嘅員工要換新制，又係另一場不幸。

國泰減8,500個職位之中，香港裁5,300人，海外裁600個，夾埋之前關閉美國同溫哥華基地，即係真正裁員數目介乎6,300至8,500人。今次重組開支22億當中，相信絕大部份用作裁員賠償，每位被裁員工涉及重組開支平均介乎26萬至35萬元之間，數字大約為舊年正常環境下嘅5至7個月平均薪酬（4.9萬元），多定少視乎年資。

假設係一個年資淺嘅員工，1個月代通知金、1個月人工嘅補償金同埋遣散費（冇強積金對沖，假設做夠3年），再退返約個半月無薪假金額（實際都唔夠舊年1個月人工），走就至少掟走舊年嘅3個月人工，但留低就俾人cut人工，真係矛盾大作戰。

國泰拎完273億元之後，掟出22億元嘅重組開支，相比最基本炒人1個月代通知金同埋以強積金對沖嘅遣散費，估計嘔多十幾億出嚟。經過裁員同現役員工嘅新制之後，可以慳返每個月5億元。疫情過後，國泰收入因為商務客大減，同時員工數目又大減之下，規模細咗，疫情過後，股價要返去疫情前嘅9至10元水平，似乎已經冇可能了。留得低喺國泰嘅員工、股東，從金錢角度的確好難成為贏家。

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