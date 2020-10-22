罰款金額視嚴重程度 涉多地監管 一馬案高盛累計被罰438億元

「一馬案」涉及多地監管，除香港證監會外，高盛與馬來西亞政府於今年8月達成和解，高盛須支付25億美元（約194億港元），加上歸還14億美元資產的保證。外電周三（21日）亦引述知情人士報道，高盛與美國司法部最早於本周達成和解協議，並將支付約28億美元（約217億港元）並承認存在不當行為。連同證監會今次的27.1億元罰款，此案令高盛至少支付了438億港元罰款，為該行史上最大的污點之一。

根據證監會《紀律處分罰款指引》，證監會在行使其施加罰款的權力時，將考慮不同的因素，違規行為愈嚴重，證監會就愈有可能施加罰款，而罰款額亦可能會愈高。根據指引，蓄意或罔顧後果的行為 ；損害證券及期貨市場的廉潔穩健的行為；對其他人造成損失或使其他人承擔支出的行為；使從事有關行為的商號或個人或任何其他人從中得到利益的行為，都是證監會視作嚴重性較高的行為。 此外，受到失當行為影響的人數亦是考慮因素之一。

熟悉金融監管的執業律師林炳昌表示，「一馬案」涉及洗錢及賄賂風險的質疑，是有意圖及利用非法手段獲取利益，其嚴重性比疏忽及失職等更嚴重，因此會影響到證監會決定罰款額的多寡。他指，高盛亞洲是具豐富經驗的金融機構，但犯下嚴重失誤和缺失，亦會影響罰款額。

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