通告盤點｜維達季度收入按年減少0.2%．金沙第三季虧損2.33億美元

●維達（3331）至9月季度總收入按年減少0.2%至38.3億元，其中31.24億元來自紙巾分部；7.06億元來自個人護理分部。

與去年比較，毛利增加17.6%至14.14億元，毛利率擴闊5.6個百分點至36.9%。經營溢利增長48.1%至5.45億元。經營溢利率擴大4.6個百分點至14.2%。

●金沙（1928）公佈，根據美國公認會計原則，公司於第三季得淨收益按年減少92.1%至1.67億美元，並錄得虧損2.33億美元，去年同期錄得盈利4.54億美元；經調整後物業EBITDA虧損2.33億美元，去年同期物業EBITDA為7.55億美元。

金沙主席Sheldon G. Adelson表示，第三季經營虧損減少，雖然虧損減少但目前業務仍未回到正軌，由於中國各省於9月底才開始恢復辦理簽證，預期隨著訪客增加，中國市場將會復甦。

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