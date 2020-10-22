是日必炒｜中移動有望繼續跑贏大市

美股昨晚個別發展，但社交媒體股份，受到Snap Inc（SNAP）比預期為佳業績帶動下全線做好，為美股在多重不明朗因素下，三大指數全線下跌。

今個星期市場焦點，當然離不開進入倒數階段的美國總統選舉，以及即將於下周一至週四，在北京舉行的中共第19屆中央委員會第五次全體會議。

從正面積極樂觀角度來看，上述會議將會制定內地GDP目標，以及第14個5年規劃等長遠目標，對於個別受政策支持行業，相關股份及板塊有望帶提振。然而，由於上週國家主席習近平南下，大灣區及深圳板塊股份炒作，起承轉合已經完成，估計十四．五規劃，或會重新聚焦民生相關議題，周期性行業股份或會受惠。

言猶在耳，筆者上星期在本欄預測，恒生指數25,000點仍有較大阻力，直到目前這一刻，仍未能突破上述的水平，暫時維持上週看法。

隨着美國總統大選逐漸迫近，雙方陣營發佈對方黑材料，或有機會影響股票市場氣氛，好像美國FBI介入調查拜登幼子等事件，由現在到11月3日，可能會陸續有來，或多或少會影響投資市場氣氛。當然從目前民意調查，以及美國選民提早投票的行為來看，特朗普後來居上機會越來越低。

個別股份方面，本欄上週提及汽車股，電動車股比亞迪（1211）和長城汽車（2333）持續破頂，惟短線已出現獲利回套訊號，短線暫宜觀望。

兩星期前推介阿里巴巴（9988），累積升幅超過一成。日前胡潤研究院早前公布中國《2020胡潤百富榜》，阿里巴巴創辦人馬雲以4,000億元人民幣資產，第四次成為內地首富。阿里巴巴早前宣布，以280億元人民幣增持高鑫零售（6808）股權至72%，成為控股股東，進一步整合線上和線下業務，包括超市和大賣場，長遠料可帶來協同效應。此外，隨着螞蟻集團招股在即，加上百度（BIDU）等美國上市預托證券，加快來港第二上市步伐，對本港上市新經濟股投資氣氛帶來正面幫助。

積弱多時中資電訊股，昨日出現突破，除了中國聯通（762）較預期為佳的業績，主要原因或許跟蘋果即將發售新iPhone有關，捆綁式銷售服務計劃，即新手機加新合約服務，料將有助提升電訊網絡營運商每月每戶平均收入（ARPU），短線而言網絡營運商股份，包括中移動（941）有望繼續跑贏大市。

黃德几

金利豐證券研究部執行董事

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！