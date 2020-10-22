點止冧巴咁簡單｜京東長期增長理想買入作長線（古天后）

京東集團（9618）剛剛公佈，與首農食品集團簽署戰略合作協議，雙方將結合全產業鏈優勢，共建「品質生活全產業鏈」，推進種植養殖、生產加工、物流、零售渠道及消費者服務等全方位合作。中期而言料集團的策略焦點是超級市場類別助擴大用戶基礎，及推動用戶黏着度，估計京東將繼續投資在市場推廣、物流及全渠道零售以增加市場佔有率。

京東為內地第二大電商，在疫情下消費者增加網上購物意欲，令電商發展更迅速。較早前京東計劃分拆京東數科及京東健康業務，分別於上海科創板及香港上市。京東數科是次招股擬集資約203億元人民幣，市場預期估值將約2,000億元人民幣；京東健康擬集資最少30億美元，相當約234億港元，市場預期估值約2,340億港元。京東分別持有兩者上市前36.8%及81%股份。兩者分別佔京東目前市值約9%及20%。

京東數科利用京東的電商網絡及知名度獲取客源，助力京東把業務擴展至電商以外的科技層面；京東健康則深化了京東在互聯網+醫療產業的佈局，並具有物流及品牌優勢。兩項子業務與京東主營的電商業務均有協同作用，預期業務分拆將能夠為京東釋放更大業務價值及提升估值。

業績方面，第三季受季節性因素影響，加上宣傳減少，預期收入將按季減少約10%至15%；按年增長則維持兩成以上。而第四季是傳統電商銷售旺季，料下半年整體業績將能夠符合市場預期。京東將於11月公佈第三季季績，預期表現鞏固，當中快速消費品的產品組合比例擴大，將帶動下半年收入強勁增長。京東快速消費品及新鮮農產品成為次季收入貢獻最大類別，預料持續推動下，京東第三季收入將按年增長28%，主要是受到健康的網上消費需求所支持。由於各類別的表現穩定，估計集團的產品銷售亦會錄24%增長，至於服務收入因第三方商家大致恢復，料收入可加快至按年增長近四成。

股價走勢方面，京東股價企穩於320元，接近前高位337.2元，預期雙十一購物節可帶動京東零售表現更佳，有助刺激股價再次挑戰前高位破頂，現價買入，目標365至380元，跌穿314元止蝕。

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