新股│無懼螞蟻撞期 藥明巨諾首日孖展超購93倍●第一服務掛牌大跌27%一手蝕1600元●世茂服務孖展截止續被抽飛超購1.7倍

由藥明康德（2359）及美國醫藥研發平台Juno共同投資的藥明巨諾（2126）今日（22日）起公開招股，雖然招股期和螞蟻集團撞期，但首日招股反應不俗。綜合6間券商為其借出218.83億元孖展額，以公開發售集資2.33億元計，相當於超購93倍。據其回撥機制，超購100倍或以上，公開發售股份比例將回撥至50%。藥明巨諾引入10名基石投資者，大部分為國際知名基金，共認購1.5億美元（11.7億港元）股份，佔集資額最多達59.9%。

第一服務（2107）今日（22日）掛牌，承接昨日暗盤頹勢，開報2元，較上市價2.4元跌16.7%，午市後跌幅加劇，並以全日最低位1.76元收市，跌26.7%，一手賬面勁蝕1,600元。第一服務接獲7張頂頭槌飛，以借九成孖展2.98厘息、每張飛勁蝕近90萬元。

連續多隻物管新股「無肉食」，嚇怕世茂服務（873）的孖展客要最後衝刺狂「抽飛」。世茂服務今日孖展截飛，多間券高商都見「抽飛」，其中輝立為其借出4.8億元，單日跌2億元，兩日大減4.4億元孖展額；信誠為其借出500萬元，單日縮減4,000萬元孖展額；富途由首日借出21億元，跌至今日僅有9.08億元；大華繼顯由2.2億元，減至1.2億元。綜合6間券商，累計為其借出27.63億元，以公開發售集資10.12億元計，相當於超購1.7倍。

其他新股方面，明日掛牌的滄港鐵路 （2169），上市前夕暗盤先跌後升。在輝立交易場，該股開報1.06元，較上市價0.95元升11.6%，但之後一度跌穿上市價，低見0.9元，跌5.3%，目前回升報0.97元，升約2%。

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