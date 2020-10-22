鐘錶商人3,900萬沽維港頌4房全海景豪宅 三年蝕逾「3球」

再有半新盤蝕讓離場。長實地產(1113)旗下北角豪宅維港頌，市場錄8座一個4房全海景單位，三年額外印花稅期滿，即以3,900萬元沽出，原業主為經營生產及銷售錶類產品的冠亞商業人士，帳面蝕273萬元，呎價7%。

樓齡只有一年的維港頌，乃北角區內新豪宅屋苑。屋苑8座低層A室，實用面積1,324方呎，本月初以3,900萬元沽出，實用呎價29,456元。按土地註冊處資料顯示，單位原業主楊薪錡（EAV, XIN QI ROSANNA），前名為楊訪梅，與為冠亞商業集團（0104）執行董事名字相同，料屬同一人。楊氏2017年以4,172.8萬元買入單位，是次沽出，單是帳面蝕273萬元，由於當年購入時選用付款方法，享有樓價5%回贈，連同佣金支出，料輸約312萬元。

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